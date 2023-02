Black Panther: Wakanda Forever ab sofort bei Disney+ verfügbar

Falls ihr ein Abo bei Disney+ besitzt und wie ich einen Bogen um Black Panther: Wakanda Forever im Kino gemacht habt, dann könnt ihr euch diesen ab sofort bei Disney+ anschauen. Der Film ist ohne Aufpreis im ganz normalen Abo enthalten.

Disney zögert die Kinofilme also wieder länger hinaus, da sie wieder besser im Kino ankommen. Allerdings startet in weniger als zwei Wochen ein neuer Marvel-Film (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) und daher steht dann dieser im Fokus.

Marvel startet in Phase 5 des MCU

Wir werden uns den neuen Black Panther am Wochenende anschauen, aber die Luft bei Marvel ist auch irgendwie raus. Nach dem Avengers-Finale und Thanos plätscherte das so vor sich hin und die Qualität wurde gefühlt immer schlechter.

In Zukunft soll der Fokus bei den Marvel Studios wieder auf Qualität liegen und mit Ant-Man 3 startet ja dann auch Phase 5 des Marvel Cinematic Universe, die mal wieder einen großen Bösewicht aufbaut. Vielleicht lockt mich das irgendwann auch wieder zeitnah ins Kino, aber das Heimkino ist bei mir mittlerweile viel zu gut.

Vor allem seit dem Schritt zu einem Mini-LED-TV mit 75 Zoll, dazu bald mehr. Doch bei den aktuellen Kinopreisen fällt der Reiz für das Kino bei uns immer öfter weg.

Diese Serien und Filme erscheinen im Februar 2023 bei Disney+ Disney hat die Streaming-Highlights für Januar 2023 genannt und wir sagen euch, was nächsten Monat kommt. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo bei Disney+ (kostet 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr). Es…19. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->