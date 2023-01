Marvel Cinematic Universe: Nächsten Monat startet Phase 5 in den Kinos

Die Marvel Studios starten das Jahr direkt mit einem neuen Film, denn Ant-Man and the Wasp: Quantumania steht am 17. Februar an und passend dazu hat man einen neuen und ausführlichen Trailer veröffentlicht. Dieser Film ist wichtig für die Reihe.

Das Marvel Cinematic Universe begibt sich damit nämlich endlich in Phase 5 und diese leitet mal wieder eine neue und längere Geschichte ein, die dann mit zwei Avengers-Filmen in ein paar Jahren (vielleicht auch noch einem dritten Film) endet.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania legt also den Grundstein für diese neue Reihe und der erste Teil des Finales kommt am 2. Mai 2025 (Avengers: The Kang Dynasty) in die Kinos. Ein Jahr später steht dann Avengers: Secret Wars in den Kinos an.

Mehr Qualität für Marvel-Filme geplant

Phase 4 wird ebenfalls wichtig sein und allgemein schadet es nicht, wenn man die Thanos-Geschichte der ersten drei Phasen kennt. Ich finde aber, dass bei Marvel in Phase 4 die Luft raus war und hoffe, dass die nächsten Filme das wieder ändern.

Es ist ein bisschen zu viel geworden und einige Filme haben sich doch sehr stark nach Lückenfüllern angefühlt. Außerdem gibt es zu viele Marvel-Serien. Disney will wieder mehr Qualität bei Marvel bieten und ich bin gespannt, ob ihnen das gelingt.

