Marvel Studios: Disney will den Fokus wieder auf Qualität legen

Seid ihr der Meinung, dass Phase 4 des Marvel Cinematic Universe nicht mehr mit den ersten drei Phasen mithalten kann? Habt ihr den Eindruck, dass es nach dem Avengers-Finale (Endgame) eher bergab ging? Sind es zu viele Inhalte für euch?

Marvel Studios: Quantität statt Qualität

Nun, das ist mein Eindruck bei den Marvel Studios und vor allem die neue Masse an Serien bei Disney+ in Kombination mit den Filmen ist zu viel. Quantität statt Qualität und das führt bei mir dazu, dass ich mir immer weniger Marvel-Inhalte anschaue.

Viele Marvel-Projekte sind zwar weiterhin sehr erfolgreich, aber ich bin damit nicht alleine und Disney ist sich der Kritik bewusst. Vor ein paar Wochen kam Bob Iger als alter CEO von Disney zurück und es sollen einige Änderungen bei Disney anstehen.

Es ist unter anderem von Sparmaßnahmen die Rede, aber Disney möchte auch die „Übersättigung“ bei den Marvel Studios angehen. In den ersten drei Phasen gab es zum Beispiel nur 22 Filme, in Phase 4 gab es 7 Filme und zahlreiche Serien, damit kommt man in zwei Jahren auf mehr Sendezeit, als in den ersten drei Phasen.

Marvel Studios: Neuer Plan für Phase 5 & 6

Das ist zu viel und darunter leidet auch hin und wieder spürbar die Qualität. Die vierte Phase ist jetzt mit dem neuen Black Panther abgeschlossen und angeblich denkt Disney darüber nach, ob man Phase 5 und Phase 6 nochmal überarbeitet.

Der Plan für Phase 5 wurde im Sommer geteilt und wir kennen auch schon die zwei Avengers-Filme, von denen einer das Finale in Phase 6 sein wird. Die grobe Plan soll auch so bleiben, aber im Detail möchte Disney wieder mehr Qualität sehen.

Also: Es bleibt bei vielen neuen Serien und Filmen und einer Kombination aus Kino und Disney+. Und es bleibt bei der Multiverse Saga und dem Finale mit Avengers. Doch die Inhalte dazwischen werden überarbeitet (sofern sie sich noch nicht in der Produktion befinden) und Disney peilt mehr Qualität bei den Marvel Studios an.

