BMW CE 04: Elektro-Roller kommt 2022

Der BMW CE 04 geht in Serie und wird mit einem Basispreis von 11.990 Euro ab dem Frühjahr 2022 erhältlich sein. Der Fokus liegt auf der urbanen Mobilität, doch es gibt natürlich auch ordentlich Leistung, um damit „Spaß“ zu haben.

Mit einer Maximalleistung von 31 kW (42 PS) ist der neue BMW CE 04 kräftig motorisiert und bietet ein hohes Maß an Fahrspaß. Die klassische Disziplin „Ampelstart“ von 0 auf 50 km/h erledigt er in schnellen 2,6 Sekunden. Auch in der leistungsreduzierten Fahrzeugklasse L3e-A1 steht mit 23 kW (31 PS) noch kräftige Antriebs-Power zur Verfügung. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt für beide Ausführungen 120 km/h.

