Opel Manta: Elektroauto kommt bis 2025

Opel gab im März bekannt, dass man noch 2021 einen elektrischen Manta zeigen möchte. Im Mai folgte dann die Ankündigung und das Feedback, was ich auch so beobachten konnte, was sehr gut. Allerdings war es nur ein Konzept.

Der Opel Manta GSe ElektroMOD war eigentlich nicht als Serienauto geplant, doch nach dem positiven Feedback wird dieser nun doch kommen. Bis 2025 möchte Opel dann also einen rein elektrischen Manta auf den Markt bringen.

-->

Details stehen bisher noch aus, aber es soll auch keine Sonderedition oder sowas in der Art werden, es ist ein ganz normales Auto geplant. Nun geht es also bei Opel in die Planung und ich bin gespannt, wie viel vom Konzept übrig bleibt.

Polestar 4: Vom Precept-Konzept zum Elektro-Flaggschiff Mit dem Polestar 1 gab es einen Hybrid-Sportwagen, bevor sich Volvo später dazu entschied, dass Polestar direkt eine rein elektrische Marke wird. Mit dem Polestar 2 greift man aktuell das Tesla Model 3 an, doch weitere Modelle sind geplant. Bei…7. Juli 2021 JETZT LESEN →

-->