BMW kündigt mehr Gaming und Entertainment für das Auto an

BMW hat die CES 2024 für mehrere Ankündigungen im digitalen Bereich genutzt, so hat man sich mit Xreal ebenfalls einen Partner gesucht, der eine passende AR-Brille für BMW-Nutzer anbietet. Doch auch intern gibt es sehr bald Neuerungen.

BMW plant Support für echte Controller

Mit dem Operating System 9, welches bekanntlich auf Android Automotive aufbaut, wird BMW im Laufe des Jahres den Support für echte Controller implementieren. Und mit „Beach Buggy Racing 2“ hat BMW heute auch das erste Spiel vorgestellt.

Wer einen neuen 5er besitzt und ein Smartphone hat, der kann das übrigens schon jetzt über eine App (AirConsole) zocken. Ein Datum für den Controller-Support hat BMW noch nicht genannt, er soll im Laufe des Jahres via OTA-Update kommen.

BMW baut Video-Optionen weiter aus

Darüber hinaus will man auch bei Videos mehr Entertainment bieten und hat mit XPERI gearbeitet und das TiVo Operating für Autos angepasst. Das gibt es dann übrigens auch für das BMW Operating System 8.5 und im Laufe des Jahres soll die Video-App nach und nach für viele Modelle, wie den BMW X2, verteilt werden.

In Deutschland kann man darüber unter anderem JOYN, ZDF, Tagesschau oder die Inhalte von Deutsche Welle schauen. Das globale Angebot an Diensten besteht aus Kanälen wie Bloomberg oder TED, diese sind ebenfalls in Deutschland verfügbar.

BMW hat betont, dass das „Video-Streaming-Plattform stetig ausgebaut wird“ und mit weiteren Plattformen zu rechnen ist. Theoretisch wären mit OS9 auch andere Apps wie YouTube und Co. möglich, aber BMW setzt bekanntlich nicht auf Google und den Play Store, sondern auf Aptoide und da ist die Auswahl nicht ganz so gut.

Die Botschaft der CES 2024 lautet aber: BMW hat erkannt, dass Entertainment im Auto wichtig ist und baut das Angebot an Spielen und Apps für Videos weiter aus.

