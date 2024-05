TikTok will nicht nur kurze Smartphone-Videos

Bei TikTok hat man die Länge der Videos in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und erlaubt mittlerweile sogar volle zehn Minuten. Einige Nutzer, die Abos verkaufen, können bei TikTok sogar noch etwas längere Videos hochladen.

In den letzten Jahren testete TikTok immer mal wieder längere Videos und jetzt geht man sogar noch einen Schritt weiter und erlaubt einigen Nutzern einen Upload von einer vollen Stunde. Das ist dann schon eine ganz andere Liga für Videos.

TikTok möchte also mehr, als nur eine Plattform für kurze Smartphone-Videos sein, man möchte als „echte“ Videoplattform wahrgenommen werden. Daher gibt es die App mittlerweile auch für TVs. Während die Konkurrenz bei Meta, YouTube und Co. also TikTok kopiert hat, so geht TikTok mittlerweile den Weg in die andere Richtung.

Die Frage ist nur, ob TikTok sowas wie YouTube werden kann. Ich persönlich habe TikTok bisher noch nicht für längere Videos auf einem großen Bildschirm genutzt.

