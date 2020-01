BMW und Co.: Amazon kündigt Fire TV Edition für Autos an

Amazon hat mit der Fire TV Edition bereits zahlreiche TVs erobert und es wird in diesem Jahr neue Soundbars geben, das hat man im Rahmen der CES 2020 in Las Vegas verraten. Doch Amazon will mehr, nun stehen die Autos an.

Auf der CES hat man die “Amazon Fire TV Edition for Auto“ angekündigt, los geht es mit BMW und Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Heißt, dass die Displays der Autohersteller bald mit einem Amazon Fire TV ausgestattet sein werden.

Die Unternehmen schweigen noch zu den Details, aber wer die Entwicklung bei Tesla im letzten Jahr verfolgt hat (Netflix-App für das Display), der kann sich sicher denken, was die Idee dahinter ist: Beim Laden des Elektroautos eine Folge bei Amazon schauen oder die Kids auf dem Rücksitz unterhalten.

Mal schauen, wie lange es nun dauert, bis wir die ersten Modelle mit der Fire TV Edition für Autos sehen werden, aber da dürften nun einige Monate ins Land ziehen, da Autohersteller gerne etwas länger bei der Entwicklung brauchen.

