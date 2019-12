BMW mit i3 Urban Suite zur CES

Der in den Medien schon teilweise in die ewigen Jagdgründe geschickte BMW i3 kommt zur CES 2020 vom 07.01. bis 10.01. in einer Urban Suite-Version daher.

Dabei wurde in München eine Flotte ganz normaler BMW i3 hergenommen und bis auf den Fahrersitz und das Dashboard komplett umgestaltet. So soll der Innenraum nun entspannend wirken und einen Ort des Wohlfühlens schaffen.

Große Sitze mit Fußablage wurden verbaut und aus dem Dachhimmel kann ein Display heruntergeklappt werden. Dazu gibt es noch eine Soundzone, welche speziell auf den Fahrgast ausgerichtet wurde.

Die Urban Suite-Version läuft als Konzept für den verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen. So wurden zertifizierte Hölzer verwendet, olivengegerbtes Leder und Fußmatten aus recycelbaren Materialien.

Mit einer speziellen App ist es dann zur CES 2020 möglich einen solchen BMW zu ordern und sich zu seinem Wunschziel chauffieren zu lassen.

Mir persönlich gefällt diese Variante sehr. Da gäbe es vermutlich schon fast Streit, wer denn nun bei der nächsten Fahrt der Fahrer und wer der Mitfahrer sein darf. 😉

