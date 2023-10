Buchmarkt: Umsätze steigen weltweit, aber Verkäufe sinken

Der Buchmarktreport von GfK Entertainment und Nielsen BookData gibt einen umfassenden Überblick über den weltweiten Buchmarkt. Die Analyse zeigt, dass der Buchmarkt 2023 weltweit ein Umsatzwachstum verzeichnete, begleitet von einem Anstieg der Durchschnittspreise.

In einigen Ländern wie Frankreich, Großbritannien, Indien und Mexiko waren die Zuwächse besonders deutlich. Nur vier Länder, darunter Australien und Südafrika, verzeichneten in den ersten acht Monaten des Jahres einen Umsatzrückgang.

Obwohl die Preise für Bücher in einigen Regionen deutlich anstiegen, gingen die verkauften Mengen in den meisten untersuchten Regionen zurück. Interessant ist, dass Belletristik in zehn von 16 Ländern besser abschnitt als Sachbücher und Ratgeber. In Deutschland stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent, was vor allem auf höhere Durchschnittspreise zurückzuführen ist.

Der Report zeigt auch, dass Reisebücher 2023 im Aufwind sind und zu den am stärksten wachsenden Genres gehören, während Comics und Mangas Einbußen hinnehmen mussten. In den internationalen Bestsellerlisten zeigt sich die wachsende Bedeutung von Social-Media-Communities wie BookTok, und Biografien, insbesondere die Memoiren von Prinz Harry, erfreuen sich großer Beliebtheit.

