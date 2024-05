Disney+ zeigt neuen Simpsons-Kurzfilm

In dem neuen Simpsons-Kurzfilm „Möge Mutter mit dir sein“, der ab dem 10. Mai 2024 exklusiv auf Disney+ zu sehen sein wird, begibt sich Marge Simpson mit den Müttern von Disney+ auf eine besondere Reise, die sich zu einem „epischen galaktischen Abenteuer, mit Helden, Schurken und einem überraschenden alten Freund“ entwickelt. Auf dem Teaserbild ist bereits Chewbacca zu sehen.

Dieser Film ist der jüngste einer Reihe von „Die Simpsons“-Kurzfilmen, die speziell für Disney+ produziert wurden. Zu den bereits veröffentlichten Kurzfilmen gehören „Maggie Simpson in ‚Rogue not quite One’“, „Die Simpsons treffen die Bocellis in ‚Feliz Navidad’“, „Willkommen im Club“, „Billie trifft Lisa“, „Maggie Simpson in ‚Das Erwachen der Macht aus ihrem Nickerchen’y“, „Bart und Loki: Zwei glorreiche Halunken“ und „Die Simpsons feiern Plusiläum“.

Alle diese Kurzfilme sind derzeit auf Disney+ verfügbar und können in der „Die Simpsons“-Sammlung des Streaming-Dienstes gefunden werden. Wer die Inhalte bei Disney+ sehen möchte, der benötigt ein Abo (startet bei 5,99 Euro pro Monat oder eben 89,90 Euro pro Jahr).

