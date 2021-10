Bundesweite Notruf-App „nora“: Downloads liegen auf Eis

Nachdem die bundesweite Notruf-App „nora“ in der vergangenen Woche gestartet war, wurden die Downloadmöglichkeiten wegen Überlastung gestoppt. Das erinnert sehr an das vermasselte Projekt ID Wallet.

Der Notruf in Deutschland wurde kürzlich mit nora durch eine neue bundesweit einheitliche Notruf-App ergänzt. Die soll das Absetzen eines Notrufs vereinfachen und vor allem eine barrierefreie Alternative schaffen. Die Notruf-App ist also eine zusätzliche Möglichkeit, Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auch ohne Sprach-Notruf zu erreichen.

-->

Das Interesse an nora war allerdings zu hoch. Deshalb ist die App vorläufig nicht mehr über die App Stores zu haben, sondern nur auf Anfrage über den nora-Support erhältlich. Dazu heißt es:

[…] Um die hohe Nachfrage verarbeiten zu können, sind Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden. Deshalb ist die App vorläufig nicht über die App Stores, sondern nur über unseren Support erhältlich.

Wenn Sie eine Sprach- oder Hörbeeinträchtigung haben und den Telefon-Notruf nicht nutzen können, wenden Sie sich über das Kontaktformular oder per E-Mail an kontakt[at]nora-notruf.de an unseren Support. Sie erhalten dann einen individuellen Zugang zur App.

Natürlich werden wir die App so bald wie möglich wieder für alle zugänglich in den App Stores bereitstellen.