ID Wallet: Digitale Brieftasche der Bundesregierung liegt auf Eis

Nachdem die App „ID Wallet“ und der digitale Führerschein am 23. September 2021 gestartet sind, liegt das Projekt nun auf Eis. Die entsprechenden Apps wurden bereits offline genommen und das Unternehmen hinter dem Service erklärt sich öffentlich zur Sachlage.

Um das System auf höhere Nutzlasten auszulegen und den Sicherheitshinweisen nachzugehen, wollen die Entwickler nach eigenen Angaben in den nächsten Wochen umfangreiche weitere Tests durchführen. Für dieser Zeit wird die App aus den Stores genommen (ist bereits erfolgt). Weiter heißt es:

Durch die sehr hohe Nachfrage nach der ID Wallet App allgemein und damit verbundene hohe Last auf dem System haben sich unerwartete Lastspitzen ergeben, die temporär die Nutzung der ID Wallet App beeinträchtigt haben. Außerdem hat der Start unserer App viel Aufmerksamkeit von Nutzerinnen und Nutzern erhalten, die sich intensiv mit Sicherheits- und Vertrauensfragen befassen. Dafür sind wir dankbar. Wir gehen mit Blick auf den nächsten Release all diesen Hinweisen nach.

Die ID Wallet soll nach den Tests und Weiterentwicklungen „in einigen Wochen“ wieder neu in den App-Stores für iOS und Android verfügbar gemacht werden. Der Relaunch der App soll zudem mit „umfangreichen Verbesserungen“ an der Userführung sowie am Design verbunden sein. Wir dürfen gespannt sein.

