C24 Bank: 4 Prozent Zinsen p. a. auf Tagesgeld

Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ihren Usern in Kürze deutlich höhere Zinsen auf das Tagesgeld an.

Die C24 Bank hebt die Zinsen auf das Tagesgeldkonto PocketZINS erneut kräftig an. Kunden erhalten ab dem 1. September 2023 eine Verzinsung in Höhe von 4,00 Prozent p. a. auf Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro. Das Angebot gilt garantiert bis zum 31. Dezember 2023 sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden und in allen Kontomodellen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen.

Tagesgeldkonto zum kostenfreien C24 Girokonto

Voraussetzung für die Eröffnung des Tagesgeldkontos PocketZINS ist ein kostenfreies Girokonto bei der C24 Bank. Die Einrichtung eines PocketZINS ist nämlich auch im kostenfreien Smartkonto möglich. Die Verzinsung beginnt ab dem ersten Euro und die Zinsen werden automatisch am Monatsende auf das Tagesgeldkonto gutgeschrieben. Die 2 Prozent Zinsen p. a. auf das Girokonto gibt es wie gehabt.

Ich nutze C24 selbst zufrieden und auch das Tagesgeldkonto habe ich aktiv, von daher freue ich mich über diese Zinssteigerung. Dennoch soll nicht verschwiegen werden, was nervt: im Gegensatz zu anderen Banken bietet C24 für das Tagesgeldkonto keine eigene IBAN an, das bedeutet, jegliche Einzahlung muss erst über das Hauptkonto geschleust werden.

Zum kostenlosen C24 Konto →

