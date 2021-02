C24 Bank erweitert Aktions-Cashbacks

Die C24 Bank, hinter der das bekannte Vergleichsportal Check24 steckt, bietet ab sofort ihren Usern Aktions-Cashbacks an.

Die C24 Bank erweitert ihr Punkteprogramm auch auf das kostenlose Smartkonto. Ab sofort sammeln alle User mit einem C24 Smart-, ebenso wie bisher schon mit einem Plus- oder Maxkonto, bei jeder Kartenzahlung CHECK24 Punkte. Die gesammelten Punkte können in Bargeld ausgezahlt, bei CHECK24 Shopping eingelöst oder an eine gemeinnützige Organisation gespendet werden.

-->

Für alle Kartenzahlungen wird mit dem kostenlosen Smartkonto ein Basis-Cashback in Höhe von 0,05 Prozent gutgeschrieben (0,1 Prozent mit dem Plus- und 0,2 Prozent mit dem Maxkonto). Bei Partnern wie Shell, Lieferando, Netflix, Sky oder Uber erhalten Kunden eines Smartkontos einen Aktions-Cashback von bis zu 2,5 Prozent und mit dem Maxkonto gibt es bis zu zehn Prozent.

Auf alle Einkäufe bei CHECK24 Shopping gibt es einen Cashback in Höhe von zwei Prozent. Bis zu 100 Euro sind monatlich an Cashbacks möglich.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->