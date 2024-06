Call of Duty: Neues Spiel mit „bisher rasantester Story der Black Ops-Serie“

Das neue Call of Duty hat ein Datum: Am 25. Oktober geht es mit Black Ops 6 los. Am Wochenende gab es den neuen Trailer, der uns auch erstmals Gameplay zeigt.

Die Solo-Kampagne von Black Ops 6 spielt in den 1990er Jahren und bietet „die bisher rasanteste und wendungsreichste Story der Black Ops-Serie“. Und die Story „umfasst eine Vielzahl von Missionsstilen mit spektakulären Schauplätzen, hochriskanten Raubüberfällen und verdeckten Spionageaktivitäten“, so Activision.

Call of Duty: Black Ops 6 erscheint für die Xbox und PlayStation (übrigens auch die alte Generation) und wird direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein. Das hat Microsoft laut den Entwicklern übrigens erst kurz vorher entschieden, denn es war nicht ganz sicher, ob man diesen Blockbuster direkt in das Abo packen will.

