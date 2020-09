Chromecast mit Google TV soll 70 Euro kosten

Google wird heute zahlreiche neue Produkte vorstellen und ihr könnt das Event ab 20 Uhr im Livestream verfolgen. Ein Highlight wird ein neuer Chromecast sein, bei dem Google von Android TV zu Google TV wechselt. Nun haben wir einen Preis.

In Deutschland dürfte der neue Google Chromecast demnach 69,99 Euro kosten, wenn Roland Quandt richtig liegt (was er bei solchen Infos durchaus tut). Das ist nicht überteuert, aber es ist grenzwertig, da vergleichbare Produkte, wie zum Beispiel der Amazon Fire TV Stick mit 4K, gerne etwas weniger kosten.

Und da muss man noch dazu sagen: Bald ist der Amazon Prime Day (und Black Friday), dann wird so ein 4K-Stick von Amazon sicher noch weniger kosten.

In dieser Kategorie können 10 Euro entscheidend beim Kauf sein, da die Sticks am Ende sehr ähnliche Funktionen haben und Nutzer, die das Kaufen, vermutlich die meiste Zeit sowieso nur in den Apps von Netflix und Co. unterwegs sind. Mit einem Preis von 49,99 Euro hätte Google sicher bessere Chancen auf dem Markt.

Chromecast with Google TV european pricing: 69,99 Eurolandos. — Roland Quandt (@rquandt) September 30, 2020

