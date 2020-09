Google TV: Ein Blick auf die neue Version

Android TV wird zu Google TV und das erste Gerät mit der neuen Version wird der neue Chromecast sein, den Google auf einem Event am heutigen Abend zeigen möchte. Dieser Schritt ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr, denn in den USA kann man den neuen Chromecast mit Google TV bereits im Handel kaufen.

Und bei The Verge dachte man sich: Warum nicht einfach mal zuschlagen und den neuen Chromecast vor der Ankündigung unter die Lupe nehmen? Gesagt, getan und so hat man schon jetzt eine kleine Preview der neuen Oberfläche von Google TV veröffentlicht. Falls euch das interessiert, schaut mal bei The Verge vorbei.

Google TV. Fokus auf Empfehlungen

Im Kern ist Google TV natürlich noch Android TV, aber vor allem die Startseite hat man stark überarbeitet. Der Fokus von Google liegt nun auf Empfehlungen für Inhalte bei den Diensten, die man abonniert hat. Dazu gehören zum Beispiel auch Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+. Die neue Startseite von Google TV gibt euch eine Übersicht mit Serien, die euch eventuell interessieren könnten.

Der neue Chromecast mit Google TV kostet knapp 50 Dollar und dürfte dann direkt nach der heutigen Veranstaltung offiziell verfügbar sein. Bisher ist aber noch nicht bekannt, ob Google den Chromecast auch direkt nach Deutschland bringen wird.

