Citroën ë-C3: Reichweite für das günstige Elektroauto steht fest

Mit dem Citroën ë-C3 startet im Sommer ein günstiges Elektroauto von Stellantis und wir haben bereits im Februar darüber berichtet, dass die Bestellungen laufen.

Ab 23.300 Euro ist man dabei, bevor dann 2025 eine Version für unter 20.000 Euro folgen soll. Bei der Reichweite war bisher von ca. 300 km die Rede, jetzt gibt es die WLTP-Angabe: 326 km bzw. 321 km kann man mit dem Citroën ë-C3 zurücklegen.

Es gibt zwei Versionen, daher zwei Angaben, aber den Unterschied kann man hier getrost ignorieren. Und ja, die WLTP-Angabe ist bei keinem Auto ein guter Wert für den Alltag, auch nicht bei einem Elektroauto. Doch das ist eher kein Auto für die Autobahn und bei gutem Wetter sollten im Alltag locker über 250 km möglich sein.

Damit liegt man in etwa bei der Hälfte des Verbrenners, es ist also vor allem in der kompakten und günstigen Kategorie eine sehr große Herausforderung, denn da kann man nicht einfach immer größere Akkus in die Autos packen. Doch das ist dann ein Thema für die Zukunft, jetzt geht es darum, dass diese Autos kommen.

