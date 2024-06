Citroën nennt Preis für das elektrische Familienauto

Citroën positioniert den neuen C3 Aircross als größere und auf Familien ausgelegte Version des bekannten Citroën ë-C3 für unter 25.000 Euro. Bei der Ankündigung fehlte jedoch wichtige Details, wie die Reichweite und vor allem auch der Preis.

Das neue Elektroauto kommt mit einer 44-kWh-LFP-Batterie daher und Citroën verspricht über 300 km Reichweite nach WLTP-Standard. 2025 soll dann noch eine Version mit 400 km folgen. Geladen wird mit 100 kW bzw. 7 kW (11 kW kosten).

Und der Preis? Es geht bei 26.490 Euro los, auch bei diesem Modell startet die vollelektrische Version also deutlich teurer, als der Verbrenner, den man bereits ab 18.490 Euro ins Rennen schickt. Die Leistung liegt hier bei 83 kW (also 113 PS).

Damit ist der Citroën C3 Aircross laut Hersteller der „günstigste Multi-Energie-SUV mit bis zu 7 Sitzen“ auf dem Markt. Es tut sich also was, die Preise dürfen gerne noch ein bisschen runter, der Abstand zum Verbrenner ist noch zu groß, und die Ausstattung oft bescheiden. Aber der Markt entwickelt sich in die richtige Richtung.

