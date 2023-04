congstar startet neue Datenpässe für das Surfen außerhalb der EU

Der Mobilfunkanbieter congstar baut sein Angebot an Datenpässen für das Surfen außerhalb der EU stark aus.

Statt drei gibt es ab dem heutigen 3. April 2023 fünf Datenpässe, die gebucht und genutzt werden können. Neu im Portfolio sind der 4-WeekPass XL und die DayFlat unlimited für die USA und Kanada. Die bestehenden Datenpässe werden zudem deutlich aufgewertet.

Die neuen Datenpässe (außerhalb der EU) im Überblick:

DayPass M für 5 Euro: 250 MB in der Ländergruppe 2 und 125 MB in der Ländergruppe 3

WeekPass M für 16 Euro: 1 GB in der Ländergruppe 2 und 500 MB in der Ländergruppe 3

WeekPass L für 30 Euro: 3 GB in der Ländergruppe 2 und 1,5 GB in der Ländergruppe 3

4-WeekPass XL für 50 Euro: 6 GB in der Ländergruppe 2 und 3 GB in der Ländergruppe 3

DayFlat unlimited für 15 Euro: Keine Datengrenze in den USA und Kanada

Die Datenpässe können über die datapass-Seite gebucht werden, sobald das Zielland erreicht wurde und eine Verbindung zum Mobilfunknetz besteht. Der jeweilige Pass endet entweder, wenn die zeitliche Beschränkung (bspw. beim DayPass M ein Tag oder beim WeekPass eine Woche) oder das gebuchte Datenvolumen erreicht wurde.

Weitere Informationen zu den neuen Datenpässen von congstar sind online zu finden. Auch kann hier geprüft werden, für welches Land ein Datenpass buchbar ist.

Innerhalb des EU-Auslands oder in Großbritannien, Norwegen, Island und Liechtenstein fallen für congstar Kunden (aufgrund der Fair Use Policy) keine Zusatzkosten an. Der jeweilige und gebuchte Mobilfunktarif kann wie in Deutschland genutzt werden.

