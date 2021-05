Corona-Warn-App: Schnelltest-Profil wurde integriert

Die Corona-Warn-App hat aktuell ein Update auf Version 2.2 erhalten und bietet nun unter anderem die Integration von Schnelltest-Profilen.

In der letzten Version der Corona-Warn-App wurden die Schnelltests integriert. Dieses Feature ergänzt man nun um weitere Möglichkeiten.

User können nun ein Schnelltest-Profil mit ihren persönlichen Daten in Form eines QR-Codes anlegen. An Teststellen teilnehmender Partner, die kein eigenes Terminbuchungssystem haben und an denen Nutzer keinen Termin vorab vereinbaren müssen, wird dann nur noch der QR-Code in der App gescannt. So soll die Registrierung vor Ort beschleunigt werden.

Aber: Die teilnehmenden Partner, bei denen Nutzer derzeit einen Schnelltest machen können, haben eben gerade diese eigenen Buchungssysteme. In Zukunft soll das Schnelltest-Profil aber insbesondere bei kleineren Partnern, die kein eigenes Buchungssystem haben werden, genutzt werden.

🆕Profil & Protokoll in #CoronaWarnApp 2.2 📳Schnelltest-Profil mit persönlichen Daten als QR-Code anlegen. Code wird an Partner-Teststellen (ohne eigenes Buchungssystem) in der App gescannt. 🛠️Protokoll in der App erstellen, falls Fehler auffallen. ➡️https://t.co/tFmno2CW4I pic.twitter.com/AQ2JHwm5gs — Robert Koch-Institut (@rki_de) May 12, 2021

Um ein Schnelltest-Profil anzulegen, können User auf der Startseite ihrer Corona-Warn-App unter „Test registrieren“ auf Nächste Schritte gehen. Dort finden Sie den Bereich „Schnelltest-Profil anlegen“.

Auch können Nutzer in der Corona-Warn-App nun ein Fehlerprotokoll erstellen, falls ihnen ein Fehler auffällt und der technische Support einen detaillierten Fehlerbericht anfordert.

