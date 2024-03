Cowboy Cross vorgestellt: Neues E-Bike kommt mit Federung

Cowboy hat heute wie erwartet ein neues E-Bike vorgestellt, welches sich Cross nennt und ab heute bestellt werden kann. Zum Start gibt es einen Preis von 3.499 Euro, der jedoch limitiert ist, die UVP wird bei 3.999 Euro bei in Deutschland liegen.

Cowboy Cross mit „All-Road-Design“

Wie lauten die Highlights? Es gibt neues „All-Road-Design“ mit umgedrehter gefederter Vordergabel, Sitzfederung, großen Reifen und Gepäckträger, man kann zwischen drei Farben und zwei Rahmendesigns wählen und der Akku ist jetzt 540 Wh groß, was eine Reichweite von 60 bis 120 km ermöglicht (Ladezeit: 3 Stunden).

Dazu kommt ein neues „Check My Bike“-Diagnosetool und das E-Bike erkennt, wenn man eventuell gestürzt ist. Mit „Live Challenges“ möchte man euch etwas motivieren, damit ihr eure Fitness verbessert, und dazu gibt es die Dienste Find My Bike, Turn-by-Turn-Navigation (Google Maps), Share My Ride und Predictive Alerts.

Cowboy bietet 2 Jahre Garantie, das neue Cowboy Cross ST wiegt 26,5 kg und das normale Cowboy Cross kommt auf 27,9 kg. Beide haben einen 250 W-Motor mit 45 Nm und eine Tektro-Bremsanlage. Neben der bekannten App für Smartphones gibt es auch eine für Smartwatches (Apple Watch und Wear OS werden unterstützt).

Den Akku kann man weiterhin entfernen, GPS ist verbaut und wer mehr Details zum neuen E-Bike von Cowboy möchte, der findet diese auf der deutschen Webseite.

Audi möchte jetzt „schlanker und effizienter werden“ Mit dem neuen Audi Q6 e-tron gibt es weniger Auswahl für den Kunden, wenn man in ein paar Tagen den Konfigurator öffnet. Audi hat die neuen „Ausstattungspakete zusammengefasst“ und „Auswahlmöglichkeiten […]19. März 2024 JETZT LESEN →

-->