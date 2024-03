Audi möchte jetzt „schlanker und effizienter werden“

Mit dem neuen Audi Q6 e-tron gibt es weniger Auswahl für den Kunden, wenn man in ein paar Tagen den Konfigurator öffnet. Audi hat die neuen „Ausstattungspakete zusammengefasst“ und „Auswahlmöglichkeiten für die Kunden stärker gebündelt“.

Grund ist das neue „Performance Program 14“, denn die Markengruppe Progressive (neben Audi auch Bentley und Lamborghini in der Volkswagen AG) muss ebenfalls sparen. In der Automobilwoche spricht Audi von weniger „Software-Komplexität“.

14 Prozent Rendite bis 2030 sind nicht leicht, da man 2024 sogar bei 8 Prozent landen könnte. Der Wandel zum neuen Elektro-Portfolio, was laut Audi weiterhin die Zukunft ist, muss also gelingen. Mitbewerber wie BMW sind hier deutlich weiter.

Audi will schlanker und effizienter werden

Audi gibt an, dass man einen „klaren Plan definiert“ hat und möchte jetzt „schlanker und effizienter werden“. Unnötige Dinge lässt man weg, was eben dazu führt, dass der Konfigurator in Zukunft etwas simpler ausfällt – was nicht schlecht sein muss.

Mitbewerber wie Tesla machen das seit Jahren so und auch Marken wie Polestar haben sich das abgeschaut. Eine Basis, dazu 2-3 Versionen und 3-4 Pakete, das war es. Sollte man erfolgreich sein, kann man sowas später immer noch ausbauen.

