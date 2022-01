Cuphead kommt als Serie zu Netflix

Das Spiel Cuphead werden einige von euch sicher kennen, es ist für sehr viele Plattformen verfügbar – man kann es sogar in einem Tesla zocken. Netflix hat diese Popularität genutzt und eine exklusive „The Cuphead Show“ produzieren lassen.

Diese startet am 18. Februar bei Netflix und diese Woche gab es den ersten Trailer für The Cuphead Show. Sieht interessant aus, aber als jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat, wirkt der erste Trailer für mich auch nicht zwingend einladend.

Mit Arcane hat mich Netflix aber sehr positiv überrascht und ich habe auch noch nie League of Legens gespielt. Die Serie bekommt also sicher eine Chance, wobei ich da vermutlich mal die ersten Bewertungen bei IMDb und Co. abwarten werde.

