Netflix veröffentlicht zwei neue Spiele für Android und iOS

Netflix baut das Angebot für Netflix Games weiter aus. Was ist Netflix Games? Hier gibt es kostenlose Spiele für Android und iOS, die man im Google Play Store und Apple App Store herunterladen, aber nur mit einem Netflix Account spielen kann.

In der mobilen App für Android und iOS gibt es eine entsprechende Kategorie, in der die Spiele von Netflix beworben werden und diese Woche sind zwei neue Spiele für Abonnenten hinzugefügt worden: Arcanium: Rise of Akhan und Krispee Street.

Der Fokus von Netflix liegt also weiterhin auf Casual Games, ihr könnt euch in den Trailern weiter unten einen Eindruck machen. Wenn ich richtig gezählt habe, dann gibt es mittlerweile 12 Spiele, die letzte Welle wurde im Dezember veröffentlicht.

