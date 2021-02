CUPRA Formentor e-HYBRID geht an den Start

CUPRA erweitert das Plug-in-Hybrid-Portfolio mit einem neuen Modell. Ab sofort ist der CUPRA Formentor VZ e-HYBRID bestellbar. Der Zusatz „VZ“ steht im Spanischen für „veloz“ und bedeutet „schnell“.

Mit einer Systemleistung von 180 kW (245 PS) und einem Systemdrehmoment von stattlichen 400 Nm vergehen beim Beschleunigen aus dem Stand dank „Elektro-Boost“ sieben Sekunden bis zur 100-km/h-Marke.

Die Antriebskombination besteht aus einem 1,4-Liter-TSI und einer 85 kW starken E-Maschine, die von einer 12,8 kWh großen Batterie gespeist wird. Im Modus „Hybrid“ unterstützt der E-Motor den 1,4-Liter-TSI und wirkt dabei wie ein zusätzlicher Booster.

Seine maximale elektrische Reichweite im „E-Mode“ beträgt 58 Kilometer (nach NEFZ). Der Plug-in-Hybrid-Antrieb ist so programmiert, dass der Formentor VZ e-HYBRID automatisch im E-Modus startet. Voraussetzung hierfür ist eine ausreichend geladene Batterie sowie eine Außentemperatur von über -10 °C.

Laden per Plug-in

Neben dem Laden per Rekuperation beim Verzögern des Fahrzeugs wird der CUPRA Formentor e-HYBRID in der Regel nur extern komplett geladen. Je nach Stromquelle wird mit 2,3 oder 3,6 kW Wechselstrom (AC) in 5 Stunden bzw. 3 Stunden und 33 Minuten von 0 bis 100 Prozent geladen.

Der Fahrer kann via Infotainment-System nicht nur den Zeitpunkt der Ladung bestimmen (Nutzung von günstigem Nachtstrom), sondern den Innenraum auch der Jahreszeit entsprechend mittels Klimaanlage vorkonditionieren. Ladevorgang und Klimaanlage lassen sich auch mittels CUPRA Connect App planen und steuern.

Serienmäßig sind beim CUPRA Formentor e-HYBRID beispielsweise die automatische Distanzregelung ACC, die CUPRA Fahrprofilauswahl, das CUPRA Sportmultifunktionslenkrad und CUPRA Sportschalensitze vorne, Fernlichtassistent, KESSY Advanced (Fahrzeug erkennt schon bei Annäherung den Fahrer), das 10,25 Zoll große Multimediasystem sowie das 10,25 Zoll große CUPRA Virtual Cockpit an Bord.

In der Ausstattungsvariante „VZ“ sind – neben den „glanzgedrehten“, 19 Zoll großen Leichtmetallrädern – unter anderem die Adaptive Fahrwerksregelung DCC, CUPRA Sportschalensitze, das Fahrassistenz-Paket XL, das 12 Zoll große Navigationssystem und eine Rückfahrkamera serienmäßig enthalten.

Das Fahrzeug ist ab sofort zum Startpreis ab 43.230 Euro bestellbar.

