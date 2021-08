Was kommt nach dem Born? Cupra kündigt Konzeptauto für IAA an

Die IAA rückt näher und es sieht so aus, als ob das in diesem Jahr wieder ein ganz großes Konzept-Fest der Autohersteller wird. Cupra ist mit dabei und will auf der IAA ein Konzept für die elektrische Zukunft der Marke zeigen: UrbanRebel.

Dieses Elektroauto soll die „radikalste Interpretation eines urbanen Performance-Fahrzeugs“ werden, so Cupra in einer Pressemitteilung. Die Weltpremiere findet in München statt, sprich kommende Woche – mehr Details gibt es noch nicht.

Es mag ein weiteres Konzeptauto von einer Marke der Volkswagen AG sein, doch es wird dennoch spannend, denn dieses Modell soll auch einen „Ausblick auf die zukünftige Designsprache“ von Cupra geben (das, was nach dem Born kommt).

Auf dem Teaser und im Video sieht das jedenfalls ziemlich aggressiv und durch den sehr großen Spoiler fast nach einem kleinen Rennauto aus. Ich bin gespannt, denn eine neue (oder überarbeitete) Designsprache finde ich immer sehr interessant.

