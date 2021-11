Cyber Deal bei PremiumSIM: LTE-Vertrag mit 15 GB für 12,99 Euro mtl.

Die Mobilfunkmarke PremiumSIM startet ab heute mit mehreren neuen Cyber Deals. Ergänzend dazu gibt es bei längerer Laufzeit drei Freimonate.

Der Tarif LTE All 10 GB wird ohne Aufpreis um 5 GB an zusätzlichem Datenvolumen aufgestockt. Gleichzeitig reduziert sich der monatliche Preis von 14,99 EUR auf 12,99 EUR.

-->

Für all diejenigen, die weniger als 15 GB an mobilem Internetvolumen pro Monat benötigen, stellt PremiumSIM zwei weitere Cyber-Deal-Angebote zur Verfügung. Der Tarif LTE All 8 GB + 1 GB mit einem Inklusiv-Internetvolumen von 9 GB kostet 8,99 EUR anstatt 13,99 EUR pro Monat.

Sparen können Gelegenheitsnutzer auch mit dem Tarif LTE All 6 GB – dieser ist für 6,99 EUR anstatt 11,99 EUR monatlich erhältlich. Die Mobilfunkmarke bietet zudem den Tarif LTE All 2 GB + 1 GB aktuell für 4,99 EUR an.

Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2). Neukunden erhalten außerdem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter. Die aktuelle PremiumSIM-Aktion ist nach aktuellem Stand „nur kurze Zeit“ gültig.

Zu den PremiumSIM-Tarifen →

sim.de Cyber Deals: LTE-Tarif mit 4 GB für 4,44 Euro mtl. und mehr 25. November 2021 JETZT LESEN →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->