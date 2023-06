Das beste Mobilfunknetz: Telekom investiert massiv in Nordrhein-Westfalen

Die Deutsche Telekom hat sich den Netzausbau in Nordrhein-Westfalen auf die Fahnen geschrieben. Aufgrund der hohen Bevölkerungs- und Industriedichte in diesem Bundesland sind leistungsfähige Netze von großer Bedeutung.

Die Telekom betreibt in Nordrhein-Westfalen mehr als 7.200 Standorte, von denen mehr als 7.100 mit LTE und 5.200 bereits mit 5G ausgestattet sind. Damit verfügt die Telekom nach eigenen Angaben über „das beste Mobilfunknetz“ in der Region. Das Unternehmen setzt weiter auf den Ausbau der Netzinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen und hat allein in diesem Jahr rund 170 neue Standorte in Betrieb genommen und über 570 weitere modernisiert.

Telekom plant flächendeckendes 5G bis 2025

Das Mobilfunknetz der Telekom erreicht inzwischen 99,7 Prozent der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen mit LTE und mehr als 97,4 Prozent mit 5G. Ziel der Telekom ist es, Nordrhein-Westfalen bis Ende 2025 flächendeckend mit 5G zu versorgen. Die Telekom begrüßt im Zuge dessen die Änderungen der Landesbauordnung in Nordrhein-Westfalen, die den Mobilfunkausbau erleichtern.

Gleichzeitig fordert sie weitere Anpassungen, um den Netzausbau weiter zu beschleunigen. Insbesondere die Genehmigungsfreiheit für Masten- und Dachstandorte ab einer Höhe von 20 Metern wird angestrebt. Um den Ausbau zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurde die NRW-Mobilfunk Task Force ins Leben gerufen. Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren soll sie den Ausbau vorantreiben.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

-->