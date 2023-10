Das Elektroauto von Xiaomi wird schon bald gezeigt

Xiaomi wird schon bald eine neue 14er-Reihe auf dem jährlichen Event in China präsentieren und es hat sich angedeutet, dass das Event im Oktober stattfindet.

Jetzt haben wir auch ein Datum, denn Xiaomi wird angeblich am 27. Oktober die lokale Presse einladen und neue Produkte zeigen. Neben dem Xiaomi 14 (Pro) wird da sicher noch viel mehr zu sehen sein, Xiaomi zeigt gerne ein ganzes Ökosystem.

Elektroauto von Xiaomi dürfte kommen

Doch das ist für mich in diesem Jahr nicht die spannende Ankündigung, denn man hört seit ein paar Wochen, dass Xiaomi das Event für eine erste Preview des ersten Elektroautos nutzen wird, welches dann Anfang 2024 in die Produktion geht. Das scheint sicher, wir werden das Elektroauto von Xiaomi also in zwei Wochen sehen.

Angekündigt wurde dieser Schritt im Frühjahr 2021 und drei Jahre wären selbst für etablierte Marken recht zügig, da bin ich mal gespannt, ob Xiaomi der Einstieg in diese komplett neue Kategorie gelingt – und ob man später auch globale Pläne hat.

