Das große Finale bei Netflix: Brooklyn Nine-Nine endet im Dezember

Brooklyn 99 (Nine-Nine) ist für mich eine der besten Comedy-Serien, ich würde sie in meiner Top-3-Liste verbuchen. Dementsprechend traurig war ich, als das Ende beschlossen wurde. Wobei man sagen muss, dass es ja auch 8 Staffeln wurden.

Die letzte Staffel lief schon im September 2021 in den USA, doch Netflix kauft die externen Inhalte mittlerweile sehr spät ein. Daher gibt es die finale Staffel erst am 30. Dezember bei uns zu sehen. Habe ich in den Dezember-Highlights übersehen.

Die Staffeln wurden mit der Zeit auch immer weiter gekürzt und Staffel 8 ist mit 10 Folgen die kürzeste von allen. Ich bin gespannt, ein Finale ist nie leicht, ich habe es aber bis heute geschafft, keine Spoiler zu sehen. Steht bei uns definitiv auf der Watchlist und wird sicher direkt im neuen Jahr jeden Tag mit einer Folge pro Tag geschaut.

