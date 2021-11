Das ist wohl das OnePlus 10 Pro

Nach einem kurzen Blick auf die Kamera hat OnLeaks nun die kompletten Bilder vom OnePlus 10 Pro veröffentlicht. Es handelt sich wie immer um Renderbilder, die aber bei OnLeaks oft ziemlich genau dem finalen Design der Geräte entsprechen.

In diesem Fall hat OnLeaks die Bilder an Zouton verkauft und wie immer gibt es hier keine Spezifikationen dazu. Nur die Maße: Das OnePlus 10 Pro soll etwa 163 x 73,8 x 8,5 mm groß sein (also in etwa genauso groß wie das aktuelle OnePlus 9 Pro).

Mir gefällt die Optik mit der Kamera, deren Buckel in den Rahmen übergeht. Haben wir zwar schon bei Samsung gesehen, gefällt mir aber auch hier. Die 10er-Reihe soll kommendes Jahr übrigens etwas früher kommen (bei uns wohl im Februar).

Worauf ich beim OnePlus 10 Pro gespannt bin: Beim Display, Prozessor und Co. wird sich nicht viel tun, da sind die Schritt bald nicht mehr spürbar. Dafür bin ich auf die Kamera gespannt, denn die Hasselblad-Partnerschaft war dieses Jahr noch frisch. Mit dem kommenden Flaggschiff habe ich noch etwas höhere Erwartungen.

