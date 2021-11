OnePlus 10 Pro: Ein Blick auf die Kamera

Das Jahr neigt sich dem Ende und das bedeutet wie immer: Zeit für die Flaggschiffe 2022. Im Frühjahr stehen wieder einige Highlights an und wie man hört, ist OnePlus nächstes Jahr etwas früher dabei und hat u.a. ein OnePlus 10 Pro im Gepäck.

OnePlus 10 Pro mit leichter Samsung-Optik

Das zeigt sich nun erstmals auf ersten Bildern im Netz, der bekannte OnLeaks hat zwei Renderbilder erstellt und diese an Zouton verkauft. Es gibt jedoch nur einen Blick auf die Kamera, mehr bekommen wir derzeit leider noch nicht zu sehen.

Was kann man sagen? Das erinnert ein bisschen an die Optik von Samsung, aber ich mag diesen Stil, bei dem Kamerabuckel und Rahmen ein Element sind. Und es gibt also wieder drei Kameras, wobei OnLeaks vielleicht nicht ganz richtig liegt.

Ich habe auch schon gehört, dass mal eine Periskop-Kamera für den Zoom beim OnePlus 10 Pro in Planung war. Vielleicht wurde diese eingestellt, aber falls nicht, dann müsste eine dieser drei Kameras auf der Rückseite etwas eckiger sein.

