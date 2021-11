Motorola Edge 30 Ultra: So soll das neue Spitzenmodell aussehen

Manchmal geht es ganz schnell: Erst haben wir erfahren, dass Motorola mal wieder ein „richtiges“ Flaggschiff für 2022 plant, dann teaserte man es selbst als „X“ an und diese Woche haben wir gehört, dass es also Motorola Edge 30 Ultra kommt.

Die ersten Details zum Motorola Edge 30 Ultra haben wir euch hier aufgeschrieben, nun hat OnLeaks erste Renderbilder gebastelt und diese an 91mobiles verkauft. So soll das neue Spitzenmodell für 2022 also aussehen, wenn das alles stimmt:

Sieht also am Ende wie viele andere Android-Flaggschiffe aus und man erkennt auf der Rückseite bei der Kamera auch die Schwäche: Es gibt eine große Hauptkamera und eine gute für Ultraweitwinkel-Fotos, allerdings keine Kamera für den Zoom.

Die dritte Kamera ist sehr klein und auch nur für die Tiefe vorhanden.

Der Markt für Highend-Modelle ist bei Android sehr hart umkämpft und da darf man eigentlich nicht patzen. Es sei denn, man regelt das irgendwie über den Preis, aber da selbst das Edge+ schon bei 1200 Euro lag, habe ich da eher keine Hoffnung.

