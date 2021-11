Das Kino erholt sich: James Bond ist ein finanzieller Erfolg

Daniel Craig ist raus, aber James Bond ist zurück und „No Time To Die“ ist in der Pandemie der aktuell erfolgreichste Film. Doch nicht nur der neue Bond kommt gut an, auch andere Blockbuster wie F9 feiern wieder einen finanziellen Erfolg im Kino.

Schauen wir aber mal kurz auf den aktuellen James Bond. Skyfall ist und bleibt mit 1.110.526.981 Dollar Umsatz der erfolgreichste Film der Reihe, aber mit 734.151.399 Dollar Umsatz kommt der aktuelle Teil nah an Spectre (879.500.760 Dollar) Heran.

Der neue Ghostbusters-Film kam weltweit am ersten Wochenende auf 59.947.701 Dollar Umsatz, was mit Blick auf die aktuell steigenden Zahlen in der Pandemie ein gutes Ergebnis ist. Sieht also fast so aus, als ob sich das Kino so langsam erholt.

Marvel Studios nicht auf alter Höhe

Die Marvel-Filme sind noch nicht auf dem alten Level angekommen, Shang-Chi kam zwar mit 418.418.642 Dollar Umsatz als Neueinsteiger der Reihe gut an, doch der aktuelle Streifen „Eternals“ liegt trotz Star-Besetzung bei 336.377.018 Dollar.

Schaut man sich die Zahlen an, dann kommen wir langsam wieder an den Erfolg heran, den Filme vor der Pandemie hatten. Die Kinos freuen sich also sicher, dass es in diesem Jahr mal wieder einige exklusive Kinostarts gab und nicht alle Filme direkt in Streamingdienste gepackt wurden – das war 2020 ein echtes Problem.

Der neue Spider-Man könnte laut Prognosen sogar noch James Bond ablösen und vielleicht auch die Marvel Studios wieder in die alte Spur führen. Wobei Disney das gut abfedern kann, denn immerhin ist man jetzt mit Disney+ sehr gut aufgestellt.

Der Winter könnte in den kommenden Wochen etwas härter werden, immerhin legt die Pandemie nicht nur in Deutschland wieder zu. Doch die kurze Entspannung hat gezeigt, dass sie die Kinolandschaft vielleicht gar nicht so stark beeinflusst hat.

Ich bin mal gespannt, wie sich das dann 2022 entwickelt.

