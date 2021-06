Das seht ihr im Juli bei Disney+

Disney macht wie so oft den Anfang mit den Streaminghighlights für den nächsten Monat und hat uns heute verraten, was wir im Juli bei Disney+ sehen werden. Am Ende von diesem Beitrag gibt es also wie immer eine kompakte Übersicht. Wer die Inhalte sehen möchte, der benötigt natürlich auch ein aktives Abo bei Disney+.

Neu ist unter anderem die erste Serie von Pixar namens „Monster bei der Arbeit“, dann gibt es mit „Black Widow” auch den ersten Marvel-Film im VIP-Abo und mit „Jungle Cruise” folgt noch ein Film im VIP-Abo gegen Ende des Monats. Und falls ihr Loki verfolgt, dann erwartet euch am 14. Juli das Finale der Staffel.

Neue Originale für Disney+

FREITAG, 2. JULI

+ STAFFEL-FINALE: Genius: Aretha – Staffel 3, Episode 9 + 10

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 3

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 8

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 10

MITTWOCH, 7. JULI

+ NEUSTART: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 1

+ LOKI – Staffel 1, Episode 5

+ Marvel Studios LEGENDS – Staffel 1, Episode 5 / Black Widow (Marvel)

FREITAG, 9. JULI

+ Black Widow (mit VIP-Zugang)

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 4

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 9

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 11

MITTWOCH, 14. JULI

+ LOKI – Staffel 1, Episode 6

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 2

FREITAG, 16. JULI

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 5

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 10

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 12

MITTWOCH, 21. JULI

+ NEUSTART: Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 1

+ NEUSTART: Behind the Attraction – Staffel 1, alle Episoden (Disney)

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 3

+ Marvel Studios: Gemeinsam unbesiegbar – Das Making-of zu LOKI

FREITAG, 23. JULI

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 6

+ Die Freundin der Haie

+ High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 11

+ Stuntman (Dokumentation)

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 13

MITTWOCH, 28. JULI

+ NEUSTART: Turning the Tables with Robin Roberts – Staffel 1, alle Episoden

+ NEUSTART: Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 1

+ Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 4

+ Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 2

+ Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 11 + 12

FREITAG, 30. JULI

+ STAFFEL-FINALE: High School Musical: Das Musical: Die Serie – Staffel 2, Episode 12

+ Die geheime Benedict-Gesellschaft – Staffel 1, Episode 7

+ Jungle Cruise (mit VIP-Zugang)

+ Star Wars: The Bad Batch – Staffel 1, Episode 14

Neue Katalogtitel für Disney+

2. Juli

+ Alita: Battle Angel

+ Chronicle – Wozu bist du fähig?

+ Crazy Heart

+ Planet der Affen: Survival

9. Juli

+ Hot Shots! – Die Mutter aller Filme!

+ Hot Shots! Der 2. Versuch

+ Little Big Men (ESPN)

+ Power Rangers – Der Film

+ The Day the Series Stopped (ESPN)

+ What Carter lost (ESPN)

16. Juli

+ Alien: Covenant

+ Doc & Darryl (ESPN)

+ Monuments Men – Ungewöhnliche Helden

+ Phi Slama Jama (ESPN)

+ Predator – Upgrade

+ The Empty Man

23. Juli

+ Glee on Tour – Der Film

+ Ich, beide und sie

+ Last Man Standing – Staffel 1-7

+ The Dominican Dream (ESPN)

+ There’s no Place like Home (ESPN)

+ Why Him?

+ Year of the Scab (ESPN)

30. Juli

+ Barbara’s Baby – Omen III

+ Body of Proof – Staffel 1-3

+ The Good, the Bad, the Hungry (ESPN)

+ Tim Richmond: To The Limit (ESPN)

+ Wilson – Der Weltverbesserer (2017)

9. Juli

+ Drugs Inc: Drogen im Visier (National Geographic)

16. Juli

+ Das Geheimnis von Sulphur Springs – Staffel 1 (Disney)

23. Juli

+ X-Men: Dark Phoenix (Marvel)

30. Juli

+ To Catch a Smuggler – Staffel 1 (National Geographic)

Neue Star-Inhalte bei Disney+

