Apple iPhone 17e soll im Frühjahr 2026 kommen

Apple brachte in diesem Jahr kein iPhone SE 4 auf den Markt, wir bekamen das iPhone 16e als „neues“ Modell im Lineup. Und das bleibt und wird sogar schon Anfang 2026 einen Nachfolger bekommen, wenn man The Elec glauben darf.

Für das Frühjahr 2026 sei das Apple iPhone 17e vorgesehen, welches mit dem exakt gleichen und 6,1 Zoll großen OLED-Panel daher kommt. Man darf also davon ausgehen, dass Apple nicht viel ändert und nur ein paar Merkmale aktualisiert.

Wir haben schon gehört, dass auch ein iPhone 18e in Entwicklung sei, es wäre also denkbar, dass wir das e-Modell, im Gegensatz zum SE-Modell, regelmäßiger und vielleicht sogar im Rhythmus von einem Jahr sehen. Es gab zwar viel Kritik am e-Modell, aber Apple scheint mit den Verkaufszahlen doch recht zufrieden zu sein.

