Das sind die größten Sorgenfaktoren der Deutschen im Straßenverkehr

Mehr als sechs Prozent der deutschen Autofahrer waren in den vergangenen zwölf Monaten in mindestens einen Unfall verwickelt. Wir blicken heute auf eine interessante Erhebung zu den Sorgenfaktoren im Straßenverkehr.

Die Daten stammen aus einer internationalen Studie des Dashcam-Herstellers Nextbase in Kooperation mit dem Marktforschungsinstitut YouGov aus dem Jahr 2021. Im internationalen Vergleich rangiert Deutschland damit bei den Unfallzahlen im Mittelfeld. Spitzenreiter sind Australien und die Vereinigten Staaten mit jeweils zehn Prozent. Potenzielle Unfallursachen gibt es nachweislich viele – laut der Umfrage sitzen einige Sorgenfaktoren aber tiefer als andere.

-->

Die befragten Teilnehmer aus allen zehn Ländern sind sich einig: Rücksichtslose und unverantwortliche Autofahrer stellen das größte Risiko auf der Straße dar. Dieser Meinung sind in Deutschland 41 Prozent, während es in Frankreich 42 Prozent und in Großbritannien 47 Prozent sind. Auch in Polen wurde diese Antwort am häufigsten gegeben. Allerdings nur von 34 Prozent und damit am seltensten im internationalen Vergleich.

Bezogen auf Deutschland wurden zudem Aggression im Straßenverkehr (15 Prozent), zu dichtes Auffahren und Staus (je 13 Prozent) sowie Radfahrer (7 Prozent) als Faktoren genannt.

Top 5 der größten Sorgen im Straßenverkehr in Deutschland

Rücksichtsloses oder verantwortungsloses Fahren (41 Prozent)

Aggression im Straßenverkehr (15 Prozent)

Zu dichtes Auffahren (13 Prozent)

Staus (13 Prozent)

Radfahrer auf der Fahrbahn (7 Prozent)

Eine Möglichkeit, die Straßen sicherer zu machen und menschlichem Versagen vorzubeugen, ist autonomes Fahren. Allerdings sind lediglich zehn Prozent der Befragten der Ansicht, dass autonomes Fahren sicherer ist als von Menschen gesteuerte Fahrzeuge. In Australien (15 Prozent) und Kanada (14 Prozent) ist der Zuspruch am höchsten. In Tschechien besteht die größte Skepsis gegenüber dieser Technologie (sechs Prozent).

Gleichzeitig sehen 38 Prozent der Teilnehmer aus Deutschland das generelle Potenzial des autonomen Fahrens, sind aber auch der Meinung, dass es noch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr bereit ist.

Dashcams bewerten 52 % als positiv

Grundsätzlich wird auch der Einsatz von Dashcams positiv bewertet. Während in Deutschland 40 Prozent der Umfrageteilnehmer angaben, dass sie sich durch Videoaufnahmen sicherer fühlen würden, sind über die Hälfte der Meinung, dass Dashcams grundsätzlich einen positiven Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten können (52 Prozent).

Polen ist laut Umfragewerten der stärkste Dashcam-Befürworter: Hier gaben mit 76 Prozent mehr als drei Viertel der Befragten an, dass sie sich durch die Videoaufzeichnungen sicherer fühlen würden. 66 Prozent glauben zudem, dass sich eine Dashcam-Nutzung positiv auf die Sicherheit im Straßenverkehr auswirkt.

Was sind eure Sorgenfaktoren im Straßenverkehr?

Hinweis zur Datenerhebung (Klicken zum Anzeigen)

Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die die YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von Nextbase durchgeführt hat. Dabei wurden 1.018 Personen in Deutschland ab 18 Jahren im Zeitraum vom 26. November bis zum 5. Dezember 2021 online befragt. Die weiteren Länder, in denen die Befragung durchgeführt wurde, sind Australien (1.020 Teilnehmer), Kanada (1.003 Teilnehmer), Tschechien (1.014 Teilnehmer), Frankreich (1.022 Teilnehmer), Niederlande (912 Teilnehmer), Polen (1.012), Schweden (1.015), Großbritannien (1.030 Teilnehmer) und die Vereinigten Staaten (1.022 Teilnehmer). Die Umfrage ist repräsentativ.

Fast 600 PS: Kia EV6 GT kommt Ende 2022 In den letzten Wochen ist mir der Kia EV6 immer häufiger im Alltag begegnet und in ein paar Tagen wird mich dieser auch dort begleiten. Ich bin nach dem Ioniq 5 von Hyundai sehr gespannt auf das Pendant von Kia,…7. April 2022 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->