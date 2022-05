Deutsche Glasfaser: Kunden erhalten WLAN 6E Glasfaser-Router

Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ bietet als erster Provider in Deutschland seinen Kunden einen WLAN 6E Glasfaser-Router an.

Gemeinsam mit einem Leistungsangebot auf Basis der Technologie von Plume und Sagemcom ermöglicht der neue „DG WLAN Plus Router“ im besten Fall mehr Geräte gleichzeitig im WLAN mit stabilerer Verbindung bei besserem Empfang in jedem Raum. Dazu nutzen sowohl der neue Router als auch der Verstärker von Deutsche Glasfaser den seit 2021 von der Bundesnetzagentur freigegebenen 6-Gigahertz-Frequenzbereich. Der neue Router wird mit all seinen Funktionen erstmals auf der ANGACOM 2022 (10. bis 12. Mai 2022) in Köln vorgestellt.

Der WLAN Plus Verstärker arbeitet mit dem DG WLAN Plus Router „intelligent“ zusammen, indem dieser stets automatisch das stärkste Signal zu den Nutzern und verbundenen Geräten leitet. Deutsche Glasfaser Kunden können ab Juli 2022 – im Rahmen der Tarife DG basic 300, DG classic 400, DG premium 600 oder DG giga 1000 – den DG WLAN Plus Router für 2,99 Euro monatlich bestellen.

Für 4,99 Euro im Monat gibt es den Router inklusive einem DG WLAN Plus Verstärker im Paket. Jeder weitere DG WLAN Plus Verstärker kostet dabei zusätzlich 2,49 Euro monatlich. Die Nutzung der App HomePass by Plume ist in den DG WLAN Plus Angeboten inbegriffen.

