DHL nimmt weiteren Wasserstoff-LKW in Betrieb

DHL Freight hat Anfang Februar einen weiteren Wasserstoff-Lkw in Deutschland in Betrieb genommen. Der Paul Hydrogen Power-Truck auf Basis eines Mercedes-Benz Atego wird im Rahmen eines einjährigen Pilotversuchs im Verteiler- und Linienverkehr am Standort Köln eingesetzt.

Es ist der zweite Wasserstoff-Lkw der DHL Group in Deutschland, ein weiteres Fahrzeug ist bereits bei Post & Paket Deutschland in der Niederlassung Betrieb Köln West im Einsatz. Weiter heißt es:

Die beiden 15,6t Trucks mit einer Reichweite von rund 400km mit Anhänger und 600km ohne Anhänger wurden vom Hersteller Paul Nutzfahrzeuge im Auftrag von Shell in Vilshofen an der Donau, Niederbayern gefertigt. Die Basis für den ersten in Serie gefertigten mittelschweren Brennstoffzellen-LKW Deutschlands liefert ein Mercedes-Benz Atego.

Betrieben werden die Fahrzeuge von DHL Freight und Post & Paket Deutschland über das Plattformmodell Shell Hydrogen Pay-Per-Use. Neben dem Fahrzeug und der Tankinfrastruktur für Wasserstoff deckt das Angebot von Shell auch alle erforderlichen Services und Dienstleistungen im Zeitraum der Nutzung ab.

Die DHL Group setzt auf verschiedene nachhaltige Antriebslösungen, darunter batterieelektrische Lkw und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge, um ihre Emissionen bis 2030 auf weniger als 29 Millionen Tonnen zu reduzieren.

