Nothing: ChatGPT-Integration wird auf alle Sound-Produkte ausgeweitet

Mit der Ankündigung der Nothing Ear und der Nothing Ear (a) wurde die Produktpalette der kabellosen Kopfhörer von Nothing komplett überarbeitet. Beide Produkte wurden von den Medien sehr positiv aufgenommen, insbesondere aufgrund der neuartigen ChatGPT-Interaktionsmöglichkeiten – das wird sich nun bald ändern.

Denn das Unternehmen will nämlich die Integration von ChatGPT auf alle Hardware-Produkte der Kategorie Sound ausweiten, auch die Produkte der günstigeren Nothing-Marke CMF werden davon profitieren.

Die Freischaltung der Funktion soll mit dem Update der Nothing X App am 21. Mai erfolgen, Besitzer folgender Produkte können sich also schon bald freuen: Nothing Ear (1), Nothing Ear (2), Nothing Ear (stick), CMF Buds, CMF Buds Pro und CMF Neckband Pro.

ChatGPT on-the-go. Alongside Ear and Ear (a), our ChatGPT integration is coming to all of our audio products: Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Buds, CMF Neckband Pro, and CMF Buds Pro. Update your Nothing X app on May 21st. pic.twitter.com/KwdzsJSHbp — Nothing (@nothing) May 13, 2024

Allerdings gibt es auch einen wesentlichen Nachteil bei der Umsetzung: Das Unternehmen hat gegenüber 9TO5Google mitgeteilt, dass die Integration und Nutzung von ChatGPT nur funktioniert, wenn die kabellosen Kopfhörer mit einem Nothing-Smartphone verbunden sind.

Man braucht also unbedingt ein Nothing Phone 1, Nothing Phone 2 und das kürzlich erschienene Nothing Phone 2a, wobei ich bei einer Neuanschaffung aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses definitiv zum letzteren Smartphone tendiere.

