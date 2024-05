Telekom T Phone 2 (Pro) vorgestellt

Die Deutsche Telekom hat die nächste Generation ihrer preisgünstigen Smartphones vorgestellt: das T Phone 2 und das T Phone 2 Pro.

Die neuen 5G-Modelle bauen auf den ersten Versionen des T Phone auf. Beide Geräte bieten Leistungsverbesserungen, einschließlich eines verbesserten Prozessors, und legen Wert auf „Nachhaltigkeit zu erschwinglichen Preisen“.

Das T Phone 2 und das T Phone 2 Pro haben im Eco Rating hohe Bewertungen erhalten, die zeigen, dass sie umweltfreundlich gestaltet sind. Sie zeichnen sich durch eine hohe Recyclingfähigkeit, eine plastikfreie Verpackung und eine optimierte Halbleiternutzung aus. Zudem werden die Geräte in den ersten drei Jahren monatlich, im vierten und fünften Jahr vierteljährlich mit Software- und Sicherheitsupdates versorgt. Beide Modelle erhalten zwei Betriebssystem-Updates.

Technisch sind die neuen Modelle wie folgt ausgestattet: Das T Phone 2 hat ein 6,6 Zoll großes FHD+ Display und das T Phone 2 Pro ein 6,8 Zoll großes FHD+ AMOLED Display, beide mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Der Speicher beträgt 128 GB bzw. 256 GB und beide Geräte unterstützen Dual-SIM.

Prozessor: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Display: T Phone 2: 6,6-Zoll FHD+ Display, 120 Hz T Phone 2 Pro: 6,8-Zoll FHD+ AMOLED-Display, 120 Hz

Arbeitsspeicher: T Phone 2: 6 GB RAM T Phone 2 Pro: 8 GB RAM

Kameras: T Phone 2: 50-Megapixel-Dreifachkamera, 8-Megapixel-Frontkamera T Phone 2 Pro: 50-Megapixel-Vierfachkamera mit optischer Bildstabilisierung, 16-Megapixel-Frontkamera

Speicherplatz: T Phone 2: 128 GB T Phone 2 Pro: 256 GB

Dual-SIM: Eine physische Nano-SIM und eine eSIM

Eine physische Nano-SIM und eine eSIM Farben: T Phone 2: Arctic Gray T Phone 2 Pro: Azurite Blue

Die neuen Smartphones sind ab dem 23. Mai in mehreren europäischen Ländern und in den USA erhältlich. Ohne Tarif kostet das T Phone 2 in Deutschland einmalig 199 Euro und das T Phone 2 Pro 299 Euro.

