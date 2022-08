DHL Paket erhöht Preise für Geschäftskunden deutlich

DHL Paket passt die Preise für seine Geschäftskunden ab dem 1. Januar 2023 an. Die Preismaßnahme beinhaltet eine deutliche Erhöhung des Basispreises und umfasst zwei neue Zuschläge.

So erfolgt ab 2023 die Einführung eines variablen Energiezuschlags sowie eines Peakzuschlags in Zeiten besonders hoher Paketaufkommen. Zur „Absicherung gegen Schwankungen der Energiekosten“ führt DHL Paket ab 1. Januar 2023 einen indexierten Energiezuschlag auf den Basispreis verschiedener Produkte ein.

Die Höhe des Zuschlags soll monatlich auf Basis der Preisentwicklung von Diesel, Gas und Strom ermittelt werden. Eine Gewichtung der drei Komponenten erfolgt auf Basis des Energiemixes einer durchschnittlichen Sendung.

DHL erhebt auch Peakzuschlag

Einen Peakzuschlag in Höhe von 0,19 Euro pro Sendung erhebt DHL Paket ab dem kommenden Jahr, das heißt für den „Starkverkehr“ 2023, ausschließlich in den Monaten November und Dezember. Gründe dafür sind laut DHL „hohe, notwendige Investitionen in die eigene Infrastruktur, ein hoher Personalaufwand sowie höhere Einkaufspreise – vor allem rund um Weihnachten“.

Bestandteil der Preiserhöhung ist ebenfalls eine Anpassung des Maut- und CO₂-Zuschlags. Dieser erhöht sich um 0,01 Euro pro Sendung aufgrund steigender Mautsätze sowie höherer CO₂-Preise/Tonne.

Die Erhöhungen beziehen sich auf den DHL-Paketversand von Geschäftskunden und betreffen nicht das nationale und internationale DHL Express-Geschäft. Geschäftskunden werden individuell über die Änderungen informiert.

Die Preise für den DHL-Paketversand durch Privatkunden bleiben unverändert. Diese wurden Mitte des Jahres bereits erhöht.

