DHL setzt auf Elektro-Sattelzüge von Mercedes

DHL Freight hat Anfang April die ersten vollelektrischen Sattelzugmaschinen vom Typ eActros 300 von Mercedes-Benz Trucks in Betrieb genommen.

Die beiden Fahrzeuge werden an den Standorten Koblenz und Hagen im Zustell- und Verteilverkehr eingesetzt. Der Lkw in Hagen unterstützt den Rundlauf zwischen der DHL-Niederlassung und dem Mercedes-Benz Werk Kassel. Der zweite eActros 300 ermöglicht die „CO₂-freie Belieferung“ von Kunden im Großraum Koblenz. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 19 Tonnen sind sie die ersten schweren batterieelektrischen Sattelzugmaschinen von DHL Freight in Deutschland.

Die eActros 300 Sattelzugmaschinen verfügen über jeweils zwei Elektromotoren mit einer Spitzenleistung von bis zu 400 kW. Sie haben eine Reichweite von rund 220 Kilometern und können in einer Stunde und 15 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden, bei einer Ladeleistung von bis zu 160 kW. Oliver Berger von Mercedes-Benz Trucks betont, dass diese Fahrzeuge speziell für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert sind.

DHL Freight setzt auf eine nachhaltige Strategie und will den Anteil von E-Fahrzeugen in der Zustellflotte auf 60 Prozent und den Anteil nachhaltiger Kraftstoffe innerhalb der DHL-Gruppe auf über 30 Prozent erhöhen. Neben den vollelektrischen Sattelzugmaschinen testet DHL auch andere technologische Lösungen wie einen Wasserstoff-Lkw.

