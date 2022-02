Die Hälfte der Elektroauto-Interessierten entscheidet sich aktuell gegen den Kauf

Volkswagen über günstige Elektroautos, Lidar, Software und mehr

Herbert Diess war gestern bei Reddit unterwegs und veranstaltete dort ein AMA (Ask Me Anything) mit Blick auf Volkswagen. Natürlich wurden explizite Fragen mit konkreten Details nicht beantwortet, aber es gab durchaus interessante Punkte. Lidar ist für Volkswagen wichtig So…