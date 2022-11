Die vollelektrische Offensive: General Motors plant Comeback in Europa

General Motors will wieder eine präsente Marke in Europa werden und plant ein Comeback – das hat sich ja bereits im Sommer angedeutet. Jaclyn McQuaid wird eine zentrale Rolle beim Aufbau spielen und man möchte als eine Art „Start-up für Mobilität“ auftreten. Das Team wird seit dem 1. November in der Schweiz aufgebaut.

GM wird aber nicht einfach das bekannte Portfolio aus den USA zu uns bringen, es soll ein vollelektrisches Lineup im Kern werden. Wie erwartet nutzt die Marke also den Wandel der Branche, denn die Karten werden gerade neu gemischt und das schafft Raum für neue und alte Player. Da wird jetzt sehr viel Konkurrenz kommen.

Wir wissen noch nicht, wann es genau losgeht, welche Modelle konkret kommen und was sie kosten sollen. Doch ich gehe mal davon aus, dass uns General Motors im Laufe des kommenden Jahres nach und nach mehr Details liefern wird. Man will zwar wie ein Start-up agieren, aber das ist eben doch ein sehr erfahrener Konzern.

