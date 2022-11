Zeekr: Noch ein China-Hersteller greift in Europa an

Die Zahl der Automobilhersteller aus China wächst und wächst in Europa und mit Zeekr steht kommendes Jahr die nächste Marke an. Den Anfang wird der Zeekr 001 machen, der Anfang 2021 vorgestellt wurde und bereits in China verkauft wird.

Wir wissen noch nicht, wann es genau losgeht und welche Märkte dabei sind, aber diese Details soll es noch im November geben. Laut Autocar folgen 2023 noch eine normale Limousine und ein kompakter SUV für Europa, bisher ist aber noch unklar, wo die Modelle für Europa produziert werden und was sie dann kosten sollen.

Zeekr will Premium-Marken angreifen

Zeekr ist eine Premium-Marke von Geely, die auch Modelle für Volvo oder Polestar bauen. Mit Zeekr will man also eher Mercedes, BMW und Audi angreifen und Zeekr soll langfristig auch eine unabhängige Marke im Konzern werden. Ich gehe davon aus, dass es technisch gewisse Ähnlichkeiten zu Volvo und Polestar geben wird.

Insgesamt sollen sechs Elektroautos von Zeekr in Europa auf den Markt kommen und man darf davon ausgehen, dass das eine richtige Offensive wird, denn Geely weiß genau, wie man Autos baut und vermarktet. Bis 2025 will man ca. 650.000 Autos pro Jahr weltweit bei Zeekr verkaufen, die Marke hat also auch große Pläne.

Das werden sehr spannende Jahre für die Automobilbranche, die mit dem Wechsel zum Elektromotor komplett durchgemischt wird. Das erinnert an den Wechsel vom Handy zum Smartphone, für Deutschland wird das eine große Herausforderung.

