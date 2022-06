Hummer und Cadillac: GM will wohl in Europa angreifen

General Motors soll laut Bloomberg mit dem Gedanken spielen, dass man wieder in Europa angreift. Der Fokus soll auf Elektroautos liegen und der Cadillac Lyriq macht wohl den Anfang. Das ist ein Elektro-SUV für den US-Markt (siehe Produktseite).

GM ist noch in Europa vertreten, aber nach dem Verkauf von Opel ist der Anteil sehr gering. Ab und zu begegnet einem Mal eine Corvette, aber das war es auch schon. Und hier steht übrigens auch schon sehr bald eine rein elektrische Corvette an.

Doch auch der elektrische Hummer wäre eine Option für Europa, wichtig ist eben, dass es ein Elektroauto ist, General Motors will keine neuen Verbrenner in Europa einführen. Von offizieller Seite heißt es, dass die Entscheidung noch nicht feststeht.

Europa ist jedenfalls der zweitgrößte Markt für Elektroautos und wächst derzeit sehr schnell, das wollen auch Marken nutzen, die in den letzten Jahren nicht so aktiv bei uns waren. Es ist nicht das erste Mal, dass wir über ein Comeback von GM in Europa sprechen und womöglich steht der Schritt schon kommendes Jahr an.

