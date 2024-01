Dieses neue KI-Halsband soll Gott ersetzen

Zugegeben, die Überschrift klingt ein bisschen übertrieben, aber das ist genau der Vergleich, den der Gründer Avi Schiffmann in einem aktuellen Interview getätigt hat, als es um den Tab ging. Ein neues KI-Gadget, von denen es derzeit sehr viele gibt.

Tab ist kein Assistent, es soll vielmehr ein digitaler Freund oder Partner werden, der mit einem kommuniziert und ein Coach oder auch Therapeut ist. Es geht hier um eine neue Beziehung in eurem Leben, die ihr mit Tab in Zukunft eingehen sollt.

Tab ist euer täglicher Begleiter

Sowas kannten die Menschen früher von Gott, aber sowas fehlt in der modernen Welt, davon ist Avi Schiffmann überzeugt. Es handelt sich bei Tab um ein „echtes Always On-Gadget“, welches immer online ist und euch somit auch immer zuhört.

Besonders viele Details haben wir noch nicht, aber seit Ende 2023 kann man das Halsband vorbestellen, wenn man 600 Dollar zahlt und noch 50 Dollar pro Monat für das Abo einrechnet. Die Auslieferungen sollen 2024 (Ziel ist Sommer) starten.

Der Gründer hat bisher etwa 100.000 Dollar mit Vorbestellungen eingesammelt und fast 2 Millionen Risikokapital von Investoren erhalten. Die Idee war übrigens nie ein richtiges Wearable zu entwickeln, der Tab ist eher als KI-Experiment gestartet.

Die Geschichte hinter Tab ist durchaus interessant, ihr könnt sie bei Fast Company nachlesen, die mit Avi Schiffmann gesprochen haben. Doch wie beim AI Pin von Humane und R1 von Rabbit bin ich kritisch, ob dieses KI-Gadget eine Chance hat.

Ich finde es zwar sehr spannend, dass die KI-Ära so langsam richtig startet und wir mit dieser viele neue Gadgets und Projekte sehen, aber nicht alle werden es am Ende überleben. Wobei ich dem Tab etwas mehr Chancen als dem AI Pin zutraue.

Eine Aussage fand ich am Ende übrigens ganz interessant: Avi Schiffmann weiß, dass das wie aus einem Film klingt und er bringt auch genau diesen Vergleich. Der Tab erinnert an Jarvis (Iron Man) oder Her und genau sowas möchte er bauen.

Google und das langsame Ende der Fitbit-Uhren Es könnte sein, dass wir in diesem Jahr das „Ende“ von Fitbit sehen werden, wobei damit nicht die App und das Abo gemeint sind, die Google sogar in die Pixel […]11. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->